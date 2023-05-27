Дадонов пропустит пятый матч серии с «Вегасом»

Форвард «Далласа» Евгений Дадонов пропустит пятый матч финальной серии Западной конференции НХЛ против «Вегаса», сообщил главный тренер «Старз» Питер Дебур.

34-летний россиянин уже пропустил четвертую игру серии из-за травмы нижней части тела. В текущем плей-офф Дадонов провел 16 матчей, в которых набрал 10 (4+6) очков.

Счет в серии 3-1 в пользу «Вегаса». Пятый матч пройдет 28 мая и начнется в 3.00 мск.