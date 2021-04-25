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Дадонов признан второй звездой матча с «Ванкувером»

07:56
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Форвард «Оттавы» Евгений Дадонов стал второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера» (2:4).

Россиянин набрал 2 (1+1) очка в матче. Первой звездой признан форвард «Кэнакс» Брок Бозер, третья звезда — его партнер по атаке Бо Хорват.

В текущем сезоне Дадонов провел 48 матчей в НХЛ, в которых набрал 19 (13+6) очков.

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