Дадонов признан второй звездой матча с «Ванкувером»
07:56
Форвард «Оттавы» Евгений Дадонов стал второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера» (2:4).
Россиянин набрал 2 (1+1) очка в матче. Первой звездой признан форвард «Кэнакс» Брок Бозер, третья звезда — его партнер по атаке Бо Хорват.
В текущем сезоне Дадонов провел 48 матчей в НХЛ, в которых набрал 19 (13+6) очков.
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