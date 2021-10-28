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Дадонов признан второй звездой матча «Даллас» — «Вегас», Радулов — третьей

06:42
28 октября. «Даллас» — «Вегас» — 2:3 ОТ. Александр Радулов. Фото Twitter
28 октября. «Даллас» — «Вегас» — 2:3 ОТ. Александр Радулов. Фото Twitter
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Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Даллас» — «Вегас» (2:3 ОТ).

Третьей звездой встречи стал российский нападающий «Старз» Александр Радулов. 35-летний россиянин забросил первую шайбу в сезоне.

Второй звездой признан российский нападающий «Голден Найтс» Евгений Дадонов, который забросил в овертайме победную шайбу. Возглавил список вратарь «Вегаса» Лоран Броссуа, отразивший 32 из 34 бросков.

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