Дадонов признан второй звездой матча «Даллас» — «Вегас», Радулов — третьей
06:42
Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Даллас» — «Вегас» (2:3 ОТ).
Третьей звездой встречи стал российский нападающий «Старз» Александр Радулов. 35-летний россиянин забросил первую шайбу в сезоне.
Второй звездой признан российский нападающий «Голден Найтс» Евгений Дадонов, который забросил в овертайме победную шайбу. Возглавил список вратарь «Вегаса» Лоран Броссуа, отразивший 32 из 34 бросков.
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