Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Даллас» — «Вегас» (2:3 ОТ).

Третьей звездой встречи стал российский нападающий «Старз» Александр Радулов. 35-летний россиянин забросил первую шайбу в сезоне.

Второй звездой признан российский нападающий «Голден Найтс» Евгений Дадонов, который забросил в овертайме победную шайбу. Возглавил список вратарь «Вегаса» Лоран Броссуа, отразивший 32 из 34 бросков.