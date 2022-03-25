Дадонов признан третьей звездой игрового дня НХЛ

Форвард «Вегаса» Евгений Дадонов стал третьей звездой игрового дня НХЛ.

33-летний россиянин набрал 3 (1+2) очка в матче против «Нэшвилла» (6:1). Первой звездой признан форвард «Бостона» Давид Пастрняк, оформивший хет-трик в ворота «Тампы» (3:2). Второй звездой стал вратарь «Далласа» Скотт Уэджвуд, сделавший 44 сэйва в матче против «Каролины» (4:3).

Ранее НХЛ объявила недействительной сделку по обмену российского форварда Евгения Дадонова в «Анахайм». Сделка признана недействительной, так как при ее исполнении был проигнорирован пункт в контракте Дадонова, о запрете обмена, который не был соблюден.

В текущем сезоне Дадонов провел 63 матча, в которых набрал 30 (16+14) очков.