Дадонов признан первой звездой матча с «Коламбусом»

Форвард «Далласа» Евгений Дадонов стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса» (5:3).

35-летний россиянин оформил дубль, в том числе забив победный гол. Второй звездой признан форвард Уайтт Джонстон, набравший 2 (1+1) очка. Третья звезда — защитник Томас Харли, у которого две результативные передачи.

В текущем сезоне Дадонов провел 52 матча, в которых набрал 29 (15+14) очков.