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Сегодня, 07:17

Дадонов признан первой звездой матча с «Бостоном»

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Российский нападающий «Далласа» Евгений Дадонов стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном» (7:2). 35-летний россиянин оформил дубль.

Дадонов реализовал буллит на 7-й минуте 1-го периода и забросил шайбу на 20-й минуте 2-го периода встречи.
В текущем сезоне российский форвард набрал 6 (3+3) очков в 15 матчах.

Второй звездой встречи был признан шведский нападающий «Старз» Оскар Бек, а третьей канадский форвард «Далласа» Тайлер Сегин.

«Даллас» с 20 очками расположился на 5-м месте в турнирной таблице Западной конференции, «Бостон» с 18 очками занимает 7-е место на «Востоке».

Евгений Дадонов
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Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 20 12 8 26
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3 Рейнджерс 15 10 5 21
4 Вашингтон 15 10 5 21
5 Айлендерс 16 6 10 16
6 Филадельфия 17 7 10 16
7 Питтсбург 18 6 12 15
8 Коламбус 15 5 10 12
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 17 11 6 23
2 Торонто 18 10 8 22
3 Бостон 18 8 10 18
4 Тампа-Бэй 15 8 7 17
5 Оттава 16 8 8 17
6 Баффало 17 8 9 17
7 Детройт 15 7 8 15
8 Монреаль 17 5 12 12
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 17 15 2 30
2 Миннесота 16 11 5 25
3 Даллас 15 10 5 20
4 Колорадо 17 9 8 18
5 Юта 16 7 9 17
6 Сент-Луис 17 7 10 15
7 Чикаго 16 6 10 13
8 Нэшвилл 17 5 12 13
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 16 10 6 22
2 Лос-Анджелес 18 9 9 21
3 Ванкувер 14 8 6 19
4 Эдмонтон 17 9 8 19
5 Калгари 17 8 9 19
6 Сиэтл 16 7 9 15
7 Сан-Хосе 18 5 13 13
8 Анахайм 15 5 10 12
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15.11 03:00
Тампа-Бэй – Виннипег
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Оттава – Филадельфия
 4 : 5 ОТ
15.11 03:00
Флорида – Нью-Джерси
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15.11 03:00
Рейнджерс – Сан-Хосе
 3 : 2
15.11 03:30
Баффало – Сент-Луис
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Миннесота – Монреаль
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