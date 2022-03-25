Дадонов поблагодарил болельщиков «Вегаса» за поддержку в матче с «Нэшвиллом»

Форвард «Вегаса» Евгений Дадонов поделился впечатлениями после матча регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла» (6:1). Россиянин набрал 3 (1+2) очка.

«Я почувствовал поддержку болельщиков. Меня это еще больше взбодрило. Мне всегда нравилось играть здесь, даже когда я приезжал с «Флоридой». Играть перед такой толпой — отличный опыт, и я по-прежнему считаю их лучшими болельщиками в лиге», — приводит слова Дадонова пресс-служба клуба.

Ранее НХЛ объявила недействительной сделку по обмену российского форварда Евгения Дадонова в «Анахайм». Сделка признана недействительной, так как при ее исполнении был проигнорирован пункт в контракте Дадонова, о запрете обмена, который не был соблюден.

После этого матча «Вегас» с 74 очками занимает девятое место в Западной конференции, «Нэшвилл» с 78 очками — на шестой строчке.