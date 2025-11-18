Хоккей
Сегодня, 03:29

Дадонов отправится на выездные матчи «Нью-Джерси»

Павел Лопатко

Российский нападающий «Нью-Джерси» Евгений Дадонов отправится на выездные матчи своей команды, сообщает пресс-служба НХЛ.

36-летний россиянин участвовал в тренировке «Дэвилз» 17 ноября. 19 ноября его команда сыграет с «Тампой», 21 ноября — с «Флоридой», а 23 ноября — с «Филадельфией».

В сезоне-2025/26 Дадонов сыграл только в одном матче регулярного чемпионата НХЛ — 10 октября против «Каролины» (3:6).

В сезоне-2024/25 в 80 матчах за «Даллас» россиянин набрал 39 (20+19) очков.

Евгений Дадонов
НХЛ
ХК Нью-Джерси Дэвилз
