Форвард «Оттавы» Евгений Дадонов высказался о победе над «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто» (6:5 ОТ). Россиянин оформил дубль, сперва переведя игру в овертайм, а затем забросив победную шайбу. По ходу встречи «Сенаторз» уступали 1:5.

«Это хоккей, в нем бывает всякое, — цитирует официальный сайт НХЛ Дадонова. — Мы не бросали играть. Мы просто играли смену за сменой, забивали гол за голом. Мы действительно не думали о счете».

По итогам матча Дадонов был признан первой звездой.