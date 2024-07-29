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Сегодня, 19:30

Дадонов не ответил, где он хочет продолжить карьеру через год: в НХЛ или КХЛ

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Нападающий «Далласа» Евгений Дадонов в эксклюзивном интервью «СЭ» заявил, что не будет думать о своей дальнейшей карьере, пока не истечет последний год контракта со «Старз».

— У вас еще год контракта с «Далласом». Какие мысли о будущем? Руководство уже выходило с разговорами о продлении?

— Пока никаких разговоров нет. Доиграем сезон — дальше посмотрим.

— Чувствуете силы еще остаться в НХЛ через год?

— Сложно ответить сейчас на этот вопрос. Когда придет время решать, тогда и определимся. Будут предложения из НХЛ или КХЛ, тогда поговорим. Сейчас рано поднимать эту тему. Впереди год контракта. Хочется сначала доиграть его и посмотреть, как все сложится.

Евгений Дадонов. «В том, что Кузнецов будет играть за СКА, нет ничего плохого». Дадонов — о сезоне в НХЛ и Мозякине

В прошедшем сезоне 35-летний Дадонов набрал 23 (12+11) очка в 51 матче регулярного чемпионата НХЛ и 7 (3+4) очков в 19 играх плей-офф.

Евгений Дадонов
КХЛ
НХЛ
ХК Даллас Старз
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