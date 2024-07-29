Дадонов не ответил, где он хочет продолжить карьеру через год: в НХЛ или КХЛ
Нападающий «Далласа» Евгений Дадонов в эксклюзивном интервью «СЭ» заявил, что не будет думать о своей дальнейшей карьере, пока не истечет последний год контракта со «Старз».
— У вас еще год контракта с «Далласом». Какие мысли о будущем? Руководство уже выходило с разговорами о продлении?
— Пока никаких разговоров нет. Доиграем сезон — дальше посмотрим.
— Чувствуете силы еще остаться в НХЛ через год?
— Сложно ответить сейчас на этот вопрос. Когда придет время решать, тогда и определимся. Будут предложения из НХЛ или КХЛ, тогда поговорим. Сейчас рано поднимать эту тему. Впереди год контракта. Хочется сначала доиграть его и посмотреть, как все сложится.
В прошедшем сезоне 35-летний Дадонов набрал 23 (12+11) очка в 51 матче регулярного чемпионата НХЛ и 7 (3+4) очков в 19 играх плей-офф.
|Столичный дивизион
|И
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|П
|О
|1
|Айлендерс
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|2
|Вашингтон
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|3
|Каролина
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|4
|Коламбус
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|5
|Нью-Джерси
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|0
|6
|Питтсбург
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|0
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|7
|Рейнджерс
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|8
|Филадельфия
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|0
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|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
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|0
|2
|Бостон
|0
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|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
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|6
|Тампа-Бэй
|0
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|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|4
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|5
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|8
|Юта
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|4.10
|20:00
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Баффало – Нью-Джерси
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