Дадонов набрал 2+1 в матче с «Ванкувером» и стал первой звездой матча
08:58
Нападающий «Вегаса» Евгений Дадонов признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера» — 7:4.
Россиянин сделал дубль в ворота «Кэнакс», а также записал на свой счет голевую передачу.
Второй звездой встречи стал другой форвард «Вегаса» Джейк Лешишин, который забил гол и сделал ассист. Шайба в ворота «Ванкувера» стала для канадца первой в НХЛ.
Третья звезда — центровой «Голден Найтс» Джонатан Маршессо, ставший автором победной шайбы и оформивший дубль. Отметим, что благодаря двум шайбам в ворота «Ванкувера» форвард стал первым игроком в истории «Вегаса», забившим 100 голов за команду.
Читайте также
Овечкин вдохновил юниора, побившего его рекорд. Во втором матче за сборную 16-летний форвард забил супергол
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю