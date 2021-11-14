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Дадонов набрал 2+1 в матче с «Ванкувером» и стал первой звездой матча

08:58
Евгений Дадонов. Фото nhl.com
Евгений Дадонов. Фото nhl.com
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Нападающий «Вегаса» Евгений Дадонов признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера» — 7:4.

Россиянин сделал дубль в ворота «Кэнакс», а также записал на свой счет голевую передачу.

Второй звездой встречи стал другой форвард «Вегаса» Джейк Лешишин, который забил гол и сделал ассист. Шайба в ворота «Ванкувера» стала для канадца первой в НХЛ.

Третья звезда — центровой «Голден Найтс» Джонатан Маршессо, ставший автором победной шайбы и оформивший дубль. Отметим, что благодаря двум шайбам в ворота «Ванкувера» форвард стал первым игроком в истории «Вегаса», забившим 100 голов за команду.

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Иван Торопцев все материалы автора
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