Дадонов набрал 2+1 в матче с «Ванкувером» и стал первой звездой матча

Нападающий «Вегаса» Евгений Дадонов признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера» — 7:4.

Россиянин сделал дубль в ворота «Кэнакс», а также записал на свой счет голевую передачу.

Второй звездой встречи стал другой форвард «Вегаса» Джейк Лешишин, который забил гол и сделал ассист. Шайба в ворота «Ванкувера» стала для канадца первой в НХЛ.

Третья звезда — центровой «Голден Найтс» Джонатан Маршессо, ставший автором победной шайбы и оформивший дубль. Отметим, что благодаря двум шайбам в ворота «Ванкувера» форвард стал первым игроком в истории «Вегаса», забившим 100 голов за команду.