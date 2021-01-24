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Эффектный гол русского форварда в НХЛ. Дадонов лежа забросил первую шайбу за «Оттаву»

07:41
Евгений Дадонов перешел в &quot;Оттаву&quot; из &quot;Флориды&quot;. Фото USA Today Sports
Евгений Дадонов перешел в &quot;Оттаву&quot; из &quot;Флориды&quot;. Фото USA Today Sports
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Форвард «Оттавы» Евгений Дадонов отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега».

Россиянин упал после того, как защитник соперника ударил его клюшкой, однако продолжил вести шайбу и забросил ее в ворота. После этого форвард врезался в борт.

Для Дадонова это первая шайба в составе «Оттавы». Нападающий выступает за команду с текущего сезона, перейдя из «Флориды».

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