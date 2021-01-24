Эффектный гол русского форварда в НХЛ. Дадонов лежа забросил первую шайбу за «Оттаву»
07:41
Форвард «Оттавы» Евгений Дадонов отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега».
Россиянин упал после того, как защитник соперника ударил его клюшкой, однако продолжил вести шайбу и забросил ее в ворота. После этого форвард врезался в борт.
Для Дадонова это первая шайба в составе «Оттавы». Нападающий выступает за команду с текущего сезона, перейдя из «Флориды».
Holy moly, you all gotta look at this Evgenii Dadonov goal.— NHL (@NHL) January 24, 2021
??: https://t.co/0eoI0PCPuw @Sportsnet #NHLonSN pic.twitter.com/egcBOkcjL3
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю