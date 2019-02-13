Дадонов и Зайцев вошли в список Forbes "30 до 30"

Два российских хоккеиста – нападающий "Флориды" Евгений Дадонов и защитник "Торонто" Никита Зайцев – вошли в европейский список Forbes "30 до 30" (30 самых талантливых европейцев до 30 лет) в категории "Спорт и игры".

В рейтинге нашлось место и киберспортсменам, а также разработчикам видеоигр. Футболистов в рейтинге оказалось только двое – игроки сборной Франции Н'Голо Канте из "Челси" и Антуан Гризманн из "Атлетико".

Дадонов в текущем сезоне отметился 42 (19+23) очкми в 55 матчах НХЛ, на счету Зайцева – 7 (2+5) очков в 56 встречах.

Полная версия списка доступна на сайте Forbes.