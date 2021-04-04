Дадонов и Анисимов признаны звездами матча против «Монреаля»

Форвард «Оттавы» Евгений Дадонов признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля» (6:3).

Россиянин оформил дубль в матче. Второй звездой признан форвард «Канадиенс» Джош Андерссон, третья звезда — нападающий «Сенаторз» Артем Анисимов, набравший 3 (1+2) очка.

После этого матча «Оттава» с 30 очками занимает седьмое место в Северном дивизионе, «Монреаль» с 41 очком — на четвертой строчке.