Дадонов: «Если честно, не ждал трейд из «Оттавы». Я очень рад»

Нападающий Евгений Дадонов прокомментировал обмен из «Оттавы» в «Вегас».

«Если честно, я этот трейд не ждал. Намека не было, но тут мне позвонил генменеджер «Оттавы»: «Извини, но я тебя обменял». Моей первой реакцией было: «А в какую команду? В какую команду?» И он мне сказал, что в «Вегас». Ну что ж, я принял это как часть своей работы.

Вообще я очень рад, и даже скрывать нечего. Я оказался в одной из лучших команд НХЛ. В каждом сезоне «Вегас» сражается за высокие цели, и я сейчас очень взволнован. Дождаться не могу, когда стартует чемпионат», — цитирует Дадонова русскоязычный сайт НХЛ.

В прошлом регулярном чемпионате 32-летний форвард набрал 20 (13+7) очков в 55 матчах.