Дацюк выставил на благотворительный аукцион игровой свитер Матча звезд НХЛ

Бывший форвард «Детройта» Павел Дацюк выставил на благотворительный аукцион игровой свитер с Матча звезд НХЛ-2008, сообщил агент игрока Дэн Мильштейн в Twitter.

Вырученные деньги перечислят Американскому обществу по борьбе с раком.

Pavel Datsyuk 2008 Autographed NHL All Star Jersey available at silent auction to benefit American Cancer Society. Place your silent bid today https://t.co/2oE4P2DtJl #WeAreGoldStar! pic.twitter.com/3xYluHknMV — Dan Milstein-Hockey (@HockeyAgent1) April 23, 2020

Дацюк выступал в НХЛ за «Детройт» с 2001-го по 2016 год, в составе которого стал двукратным обладателем Кубка Стэнли и четырежды участвовал в Матчах звезд.