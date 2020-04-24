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Дацюк выставил на благотворительный аукцион игровой свитер Матча звезд НХЛ

10:48
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Бывший форвард «Детройта» Павел Дацюк выставил на благотворительный аукцион игровой свитер с Матча звезд НХЛ-2008, сообщил агент игрока Дэн Мильштейн в Twitter.

Вырученные деньги перечислят Американскому обществу по борьбе с раком.

Дацюк выступал в НХЛ за «Детройт» с 2001-го по 2016 год, в составе которого стал двукратным обладателем Кубка Стэнли и четырежды участвовал в Матчах звезд.

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