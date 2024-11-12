Дацюк стал членом Зала хоккейной славы НХЛ

Российский хоккеист Павел Дацюк стал членом Зала славы НХЛ.

12 ноября 46-летний россиянин был официально введен в Зал хоккейной славы НХЛ в Торонто.

Дацюк стал 10-м представителем СССР и России в Зале хоккейной славы — после Владислава Третьяка, Вячеслава Фетисова, Валерия Харламова, Игоря Ларионова, Павла Буре, Сергея Федорова, Сергея Макарова, Александра Якушева и Сергея Зубова.

Дацюк выступал за «Ак Барс», «Детройт», московское «Динамо», ЦСКА, СКА и «Автомобилист». Он объявил о завершении карьеры в 2022 году. С «Детройтом» россиянин дважды выигрывал Кубок Стэнли. Всего в НХЛ форвард провел 953 матча в регулярных чемпионатах и набрал 918 (314+604) очков.