Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 21:15

Дацюк: «В наш хоккей приходит мало талантов из-за того, что он подорожал»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Павел Дацюк.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Знаменитый российский нападающий Павел Дацюк в интервью «СЭ» объяснил нехватку талантливых игроков в отечественном хоккее.

— Кто вам больше всего нравится из нынешних российских звезд НХЛ? И как объясните, что топовых центрфорвардов, игроков вашего амплуа, Россия производит очень мало, а в основном это вратари и крайние нападающие?

— Работа центров — достаточно тяжелая. В ней надо очень много думать. Не знаю, почему мы не можем их воспитывать в данный момент. Конечно, буду стараться помогать, чтобы у нас были хорошие центральные. Потому что от них многое зависит, они — связующие звенья между нападением и защитой.

А почему их нет... Лично мое мнение, что одна из причин — мало талантов приходит в наш хоккей. Из-за того, что он подорожал. Если сравнивать с теми временами, когда начинало мое поколение, то тогда нам помогали детские школы, выдавали коньки, хоть и старенькие, клюшки.

Сейчас все это легло на плечи родителей. Форма очень дорогая, и им тяжело платить за ребенка. Плюс еще платные подкатки. Все это тоже, наверное, влияет. Как и то, что родители слишком много требуют от детей, крадут у них детство.

Павел Дацюк. «Включение в Зал славы посвящаю памяти родителей. Без семьи не было бы ничего». Интервью Павла Дацюка
Павел Дацюк
Хоккей
Читайте также
Сергей Шишкарев стал героем рубрики «Разговор по пятницам»
СМИ допустили конец финансирования Украины при победе Трампа
МВД предупредило о лишении гражданства за непринесение присяги
Президент Финляндии заявил о налаживании отношений с РФ в будущем
Головина заменили Миранчуком, Карпин ответил Дзюбе. Что происходит в сборной России перед матчами с Брунеем и Сирией
Комментатор и общественный деятель Рабаданов задержан в Махачкале
Популярное видео
«Анахайм» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Локомотив» обыгрывает всех, три поражения СКА, что не так с «Магниткой»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Дацюк назвал момент, который вызвал у него наибольшие эмоции. Это не победа в Кубке Стэнли или на Олимпиаде
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 12 10 2 20
2 Нью-Джерси 16 9 7 20
3 Вашингтон 13 9 4 18
4 Рейнджерс 12 8 4 17
5 Айлендерс 14 6 8 14
6 Питтсбург 16 6 10 14
7 Коламбус 12 5 7 12
8 Филадельфия 14 5 9 11
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 14 10 4 21
2 Торонто 15 8 7 18
3 Тампа-Бэй 14 7 7 15
4 Бостон 15 7 8 15
5 Детройт 13 6 7 13
6 Баффало 14 6 8 13
7 Оттава 13 6 7 12
8 Монреаль 14 4 10 10
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 14 13 1 26
2 Миннесота 14 10 4 22
3 Даллас 12 8 4 16
4 Юта 14 6 8 15
5 Сент-Луис 14 7 7 14
6 Колорадо 14 6 8 12
7 Чикаго 15 5 10 11
8 Нэшвилл 14 4 10 9
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 14 9 5 20
2 Лос-Анджелес 15 8 7 19
3 Ванкувер 12 7 5 17
4 Калгари 14 7 7 16
5 Эдмонтон 14 6 8 13
6 Сиэтл 15 6 9 13
7 Анахайм 13 4 9 10
8 Сан-Хосе 15 4 11 10
Результаты / календарь
30.10
31.10
1.11
2.11
3.11
4.11
5.11
6.11
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
9.11 03:00
Торонто – Детройт
 3 : 1
9.11 03:30
Вашингтон – Питтсбург
 2 : 4
9.11 06:00
Сиэтл – Вегас
 4 : 3 ОТ
9.11 06:00
Анахайм – Миннесота
 2 : 5
9.11 21:00
Баффало – Калгари
 - : -
9.11 23:00
Виннипег – Даллас
 - : -
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости