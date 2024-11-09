Дацюк: «В наш хоккей приходит мало талантов из-за того, что он подорожал»
Знаменитый российский нападающий Павел Дацюк в интервью «СЭ» объяснил нехватку талантливых игроков в отечественном хоккее.
— Кто вам больше всего нравится из нынешних российских звезд НХЛ? И как объясните, что топовых центрфорвардов, игроков вашего амплуа, Россия производит очень мало, а в основном это вратари и крайние нападающие?
— Работа центров — достаточно тяжелая. В ней надо очень много думать. Не знаю, почему мы не можем их воспитывать в данный момент. Конечно, буду стараться помогать, чтобы у нас были хорошие центральные. Потому что от них многое зависит, они — связующие звенья между нападением и защитой.
А почему их нет... Лично мое мнение, что одна из причин — мало талантов приходит в наш хоккей. Из-за того, что он подорожал. Если сравнивать с теми временами, когда начинало мое поколение, то тогда нам помогали детские школы, выдавали коньки, хоть и старенькие, клюшки.
Сейчас все это легло на плечи родителей. Форма очень дорогая, и им тяжело платить за ребенка. Плюс еще платные подкатки. Все это тоже, наверное, влияет. Как и то, что родители слишком много требуют от детей, крадут у них детство.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|12
|10
|2
|20
|2
|Нью-Джерси
|16
|9
|7
|20
|3
|Вашингтон
|13
|9
|4
|18
|4
|Рейнджерс
|12
|8
|4
|17
|5
|Айлендерс
|14
|6
|8
|14
|6
|Питтсбург
|16
|6
|10
|14
|7
|Коламбус
|12
|5
|7
|12
|8
|Филадельфия
|14
|5
|9
|11
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|14
|10
|4
|21
|2
|Торонто
|15
|8
|7
|18
|3
|Тампа-Бэй
|14
|7
|7
|15
|4
|Бостон
|15
|7
|8
|15
|5
|Детройт
|13
|6
|7
|13
|6
|Баффало
|14
|6
|8
|13
|7
|Оттава
|13
|6
|7
|12
|8
|Монреаль
|14
|4
|10
|10
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|14
|13
|1
|26
|2
|Миннесота
|14
|10
|4
|22
|3
|Даллас
|12
|8
|4
|16
|4
|Юта
|14
|6
|8
|15
|5
|Сент-Луис
|14
|7
|7
|14
|6
|Колорадо
|14
|6
|8
|12
|7
|Чикаго
|15
|5
|10
|11
|8
|Нэшвилл
|14
|4
|10
|9
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|14
|9
|5
|20
|2
|Лос-Анджелес
|15
|8
|7
|19
|3
|Ванкувер
|12
|7
|5
|17
|4
|Калгари
|14
|7
|7
|16
|5
|Эдмонтон
|14
|6
|8
|13
|6
|Сиэтл
|15
|6
|9
|13
|7
|Анахайм
|13
|4
|9
|10
|8
|Сан-Хосе
|15
|4
|11
|10
|9.11
|03:00
|
Торонто – Детройт
|3 : 1
|9.11
|03:30
|
Вашингтон – Питтсбург
|2 : 4
|9.11
|06:00
|
Сиэтл – Вегас
|4 : 3 ОТ
|9.11
|06:00
|
Анахайм – Миннесота
|2 : 5
|9.11
|21:00
|
Баффало – Калгари
|- : -
|9.11
|23:00
|
Виннипег – Даллас
|- : -