Дацюк назвал момент, который вызвал у него наибольшие эмоции. Это не победа в Кубке Стэнли или на Олимпиаде

Знаменитый российский нападающий Павел Дацюк в интервью «СЭ» ответил на вопросы о своей игровой карьере.

— Есть ли ощущение, что чего-то не доделали в игровой карьере, или довольны достигнутым на сто процентов?

— Думаю, что каждый игрок не может быть доволен всем на сто процентов. Благодарен за все, что со мной случилось, но, наверное, могло быть лучше. И мог относиться к делу лучше (ни от одного тренера или партнера никогда не слышал каких-либо претензий к Дацюку по этому поводу, но сам он предъявляет к себе максимальные требования. — Прим. И.Р.).

— Какой момент вызвал самые большие эмоции — первый, второй Кубок Стэнли, золото Олимпиады в Пхенчхане?

— Рождение детей. Если же говорить о хоккее, то Кубок — это замечательные эмоции. Но их сила заключается не в одном миге финальной сирены в последнем матче, а во всем процессе, в удовольствии от того, как мы к нему идем. Эти эмоции — не одномоментные, а продленные. И выигрыш — уже как апогей.

— Вы вошли в число ста лучших хоккеистов в истории НХЛ, теперь в Зал хоккейной славы. Хочется теперь увидеть свой 13-й номер выведенным из обращения в «Детройте»?

— Наверное, это не ко мне вопрос. И не мне решать. Никогда об этом не думал и не хочу думать.