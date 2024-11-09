Дацюк назвал момент, который вызвал у него наибольшие эмоции. Это не победа в Кубке Стэнли или на Олимпиаде
Знаменитый российский нападающий Павел Дацюк в интервью «СЭ» ответил на вопросы о своей игровой карьере.
— Есть ли ощущение, что чего-то не доделали в игровой карьере, или довольны достигнутым на сто процентов?
— Думаю, что каждый игрок не может быть доволен всем на сто процентов. Благодарен за все, что со мной случилось, но, наверное, могло быть лучше. И мог относиться к делу лучше (ни от одного тренера или партнера никогда не слышал каких-либо претензий к Дацюку по этому поводу, но сам он предъявляет к себе максимальные требования. — Прим. И.Р.).
— Какой момент вызвал самые большие эмоции — первый, второй Кубок Стэнли, золото Олимпиады в Пхенчхане?
— Рождение детей. Если же говорить о хоккее, то Кубок — это замечательные эмоции. Но их сила заключается не в одном миге финальной сирены в последнем матче, а во всем процессе, в удовольствии от того, как мы к нему идем. Эти эмоции — не одномоментные, а продленные. И выигрыш — уже как апогей.
— Вы вошли в число ста лучших хоккеистов в истории НХЛ, теперь в Зал хоккейной славы. Хочется теперь увидеть свой 13-й номер выведенным из обращения в «Детройте»?
— Наверное, это не ко мне вопрос. И не мне решать. Никогда об этом не думал и не хочу думать.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|12
|10
|2
|20
|2
|Нью-Джерси
|16
|9
|7
|20
|3
|Вашингтон
|13
|9
|4
|18
|4
|Рейнджерс
|12
|8
|4
|17
|5
|Айлендерс
|14
|6
|8
|14
|6
|Питтсбург
|16
|6
|10
|14
|7
|Коламбус
|12
|5
|7
|12
|8
|Филадельфия
|14
|5
|9
|11
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|14
|10
|4
|21
|2
|Торонто
|15
|8
|7
|18
|3
|Тампа-Бэй
|14
|7
|7
|15
|4
|Бостон
|15
|7
|8
|15
|5
|Детройт
|13
|6
|7
|13
|6
|Баффало
|14
|6
|8
|13
|7
|Оттава
|13
|6
|7
|12
|8
|Монреаль
|14
|4
|10
|10
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|14
|13
|1
|26
|2
|Миннесота
|14
|10
|4
|22
|3
|Даллас
|12
|8
|4
|16
|4
|Юта
|14
|6
|8
|15
|5
|Сент-Луис
|14
|7
|7
|14
|6
|Колорадо
|14
|6
|8
|12
|7
|Чикаго
|15
|5
|10
|11
|8
|Нэшвилл
|14
|4
|10
|9
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|14
|9
|5
|20
|2
|Лос-Анджелес
|15
|8
|7
|19
|3
|Ванкувер
|12
|7
|5
|17
|4
|Калгари
|14
|7
|7
|16
|5
|Эдмонтон
|14
|6
|8
|13
|6
|Сиэтл
|15
|6
|9
|13
|7
|Анахайм
|13
|4
|9
|10
|8
|Сан-Хосе
|15
|4
|11
|10
|9.11
|03:00
|
Торонто – Детройт
|3 : 1
|9.11
|03:30
|
Вашингтон – Питтсбург
|2 : 4
|9.11
|06:00
|
Сиэтл – Вегас
|4 : 3 ОТ
|9.11
|06:00
|
Анахайм – Миннесота
|2 : 5
|9.11
|21:00
|
Баффало – Калгари
|- : -
|9.11
|23:00
|
Виннипег – Даллас
|- : -