Дацюк поздравил Малкина с 1000-м матчем в НХЛ

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Павел Дацюк поздравил российского нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина с 1000-м матчем в НХЛ.

«Евгений, поздравляю с 1000 матчей в НХЛ. Играй достойно, веселись, достигни еще одного рубежа», — приводит пресс-служба клуба слова Дацюка.

Малкин занимает третье место в истории «Питтсбурга» по числу набранных очков (1166), голов (452) и результативных передач (732).