Дацюк посвятил включение в Зал славы памяти родителей
Знаменитый российский хоккеист Павел Дацюк в интервью «СЭ» поделился эмоциями от своего включения в Зал славы в Торонто и поблагодарил людей, которые помогли ему в жизни и карьере.
— Эмоции, когда узнал [о включении в Зал славы], испытал очень яркие, — сказал Дацюк. — Был рад и взволнован. Но волнение продолжалось только до того, как дали перстень. Теперь — все!
— О чем в этот момент подумали в первую очередь?
— О том, что за этой наградой стоит много людей, которые мне помогали советом или примером. Очень рад тому, что люди ко мне очень хорошо относились. И все они заслужили стоять на этой сцене со мной.
— Кому хотели бы посвятить включение в Зал хоккейной славы?
— В первую очередь, памяти родителей (мамы Павла не стало, когда ему было 15 лет, отца — спустя 12 лет. — Прим. И.Р.). Без них, без семьи не было бы ничего. И всем людям, которые мне на разных этапах жизни и карьеры помогали.
— Кого из тренеров назвали бы главным в карьере?
— Одного выделить не могу. Каждый внес свой вклад в определенном возрасте. Первый тренер, дядя Володя Ситников, вложил в меня всю любовь и передал меня Валерию Голоухову, который работал со мной много лет в школе и дал возможность играть в комбинационный хоккей. Потом Владимир Крикунов, который тоже очень много мне дал, когда я уже подрос.
Далее Скотти Боумэн, поверивший в меня. И Майк Бэбкок, научивший еще и в защиту возвращаться (Дацюк — трехкратный обладатель «Селке Трофи», приза лучшему форварду НХЛ по игре в обороне. — Прим. И.Р).
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|10
|4
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|8
|7
|18
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|7
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|8
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|5
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|6
|7
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|6
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|7
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|13
|6
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|10
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|И
|В
|П
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|1
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|14
|13
|1
|26
|2
|Миннесота
|14
|10
|4
|22
|3
|Даллас
|12
|8
|4
|16
|4
|Юта
|14
|6
|8
|15
|5
|Сент-Луис
|14
|7
|7
|14
|6
|Колорадо
|14
|6
|8
|12
|7
|Чикаго
|15
|5
|10
|11
|8
|Нэшвилл
|14
|4
|10
|9
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|14
|9
|5
|20
|2
|Лос-Анджелес
|15
|8
|7
|19
|3
|Ванкувер
|12
|7
|5
|17
|4
|Калгари
|14
|7
|7
|16
|5
|Эдмонтон
|14
|6
|8
|13
|6
|Сиэтл
|15
|6
|9
|13
|7
|Анахайм
|13
|4
|9
|10
|8
|Сан-Хосе
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|4
|11
|10
|9.11
|03:00
|
Торонто – Детройт
|3 : 1
|9.11
|03:30
|
Вашингтон – Питтсбург
|2 : 4
|9.11
|06:00
|
Сиэтл – Вегас
|4 : 3 ОТ
|9.11
|06:00
|
Анахайм – Миннесота
|2 : 5
|9.11
|21:00
|
Баффало – Калгари
|- : -
|9.11
|23:00
|
Виннипег – Даллас
|- : -