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Сегодня, 20:00

Дацюк посвятил включение в Зал славы памяти родителей

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Знаменитый российский хоккеист Павел Дацюк в интервью «СЭ» поделился эмоциями от своего включения в Зал славы в Торонто и поблагодарил людей, которые помогли ему в жизни и карьере.

— Эмоции, когда узнал [о включении в Зал славы], испытал очень яркие, — сказал Дацюк. — Был рад и взволнован. Но волнение продолжалось только до того, как дали перстень. Теперь — все!

— О чем в этот момент подумали в первую очередь?

— О том, что за этой наградой стоит много людей, которые мне помогали советом или примером. Очень рад тому, что люди ко мне очень хорошо относились. И все они заслужили стоять на этой сцене со мной.

— Кому хотели бы посвятить включение в Зал хоккейной славы?

— В первую очередь, памяти родителей (мамы Павла не стало, когда ему было 15 лет, отца — спустя 12 лет. — Прим. И.Р.). Без них, без семьи не было бы ничего. И всем людям, которые мне на разных этапах жизни и карьеры помогали.

— Кого из тренеров назвали бы главным в карьере?

— Одного выделить не могу. Каждый внес свой вклад в определенном возрасте. Первый тренер, дядя Володя Ситников, вложил в меня всю любовь и передал меня Валерию Голоухову, который работал со мной много лет в школе и дал возможность играть в комбинационный хоккей. Потом Владимир Крикунов, который тоже очень много мне дал, когда я уже подрос.

Далее Скотти Боумэн, поверивший в меня. И Майк Бэбкок, научивший еще и в защиту возвращаться (Дацюк — трехкратный обладатель «Селке Трофи», приза лучшему форварду НХЛ по игре в обороне. — Прим. И.Р).

Павел Дацюк
Хоккей
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