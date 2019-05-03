Нападающий Павел Дацюк в ближайшее время прилетит в Детройт, сообщает русскоязычная версия сайта НХЛ со ссылкой на его агента Дэна Мильштейна. Вместе с ним прилетит его семья. Отмечается, что речь пока идет о туристической поездке - 40-летний форвард хочет показать двум дочерям и сыну место, где он провел 15 сезонов, выступая за "Детройт".

При этом в Детройте Дацюк может принять решение о своем будущем. С 2016 по 2019 год он выступал за СКА, а после завершения минувшего сезона принял решение покинуть клуб.

Дацюк выступал за "Ред Уингз" с 2001 по 2016 год (с перерывами на локаут). Всего на его счету 953 матча и 918 (314+604) очков в регулярном сезоне НХЛ и 157 игр и 113 (42+71) очков в Кубке Стэнли.