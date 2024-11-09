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Сегодня, 20:15

Дацюк: «Уверен, что Овечкин побьет рекорд Гретцки»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Знаменитый российский хоккеист Павел Дацюк в интервью «СЭ» поделился мнением о погоне Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

— Как думаете, сможет ли Овечкин побить рекорд Гретцки по голам уже в этом сезоне?

— Насчет этого сезона — конечно, хочу! В любом случае, верю, и даже уверен, что рекорд Саша побьет. Он это заслужил своей тяжелой работой, нацеленностью на ворота и отношением к хоккею. Он — настоящий бомбардир, что доказывает уже два десятилетия.

Павел Дацюк в &laquo;Детройте&raquo;. «Включение в Зал славы посвящаю памяти родителей. Без семьи не было бы ничего». Интервью Павла Дацюка

Александр Овечкин
Павел Дацюк
Хоккей
НХЛ
Уэйн Гретцки
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«Вашингтон» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
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«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 12 10 2 20
2 Нью-Джерси 16 9 7 20
3 Вашингтон 13 9 4 18
4 Рейнджерс 12 8 4 17
5 Айлендерс 14 6 8 14
6 Питтсбург 16 6 10 14
7 Коламбус 12 5 7 12
8 Филадельфия 14 5 9 11
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 14 10 4 21
2 Торонто 15 8 7 18
3 Тампа-Бэй 14 7 7 15
4 Бостон 15 7 8 15
5 Детройт 13 6 7 13
6 Баффало 14 6 8 13
7 Оттава 13 6 7 12
8 Монреаль 14 4 10 10
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 14 13 1 26
2 Миннесота 14 10 4 22
3 Даллас 12 8 4 16
4 Юта 14 6 8 15
5 Сент-Луис 14 7 7 14
6 Колорадо 14 6 8 12
7 Чикаго 15 5 10 11
8 Нэшвилл 14 4 10 9
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 14 9 5 20
2 Лос-Анджелес 15 8 7 19
3 Ванкувер 12 7 5 17
4 Калгари 14 7 7 16
5 Эдмонтон 14 6 8 13
6 Сиэтл 15 6 9 13
7 Анахайм 13 4 9 10
8 Сан-Хосе 15 4 11 10
Результаты / календарь
30.10
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12.11
13.11
14.11
9.11 03:00
Торонто – Детройт
 3 : 1
9.11 03:30
Вашингтон – Питтсбург
 2 : 4
9.11 06:00
Сиэтл – Вегас
 4 : 3 ОТ
9.11 06:00
Анахайм – Миннесота
 2 : 5
9.11 21:00
Баффало – Калгари
 - : -
9.11 23:00
Виннипег – Даллас
 - : -
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