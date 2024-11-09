Дацюк: «Уверен, что Овечкин побьет рекорд Гретцки»

Знаменитый российский хоккеист Павел Дацюк в интервью «СЭ» поделился мнением о погоне Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

— Как думаете, сможет ли Овечкин побить рекорд Гретцки по голам уже в этом сезоне?

— Насчет этого сезона — конечно, хочу! В любом случае, верю, и даже уверен, что рекорд Саша побьет. Он это заслужил своей тяжелой работой, нацеленностью на ворота и отношением к хоккею. Он — настоящий бомбардир, что доказывает уже два десятилетия.