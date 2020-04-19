Da Windy City: Обмен Панарина «Чикаго» никогда не забудет

Портал Da Windy City поделился мнением об обмене нападающего Артемия Панарина из «Чикаго» в «Коламбус». Сделка произошла в 2017 году.

— Найдите кого-нибудь, кто будет смотреть на вас так же, как Артемий Панарин смотрел на Патрика Кейна, когда они выступали вместе за «Чикаго», — отмечают в издании. — Они были лучшим дуэтом в лучшей связке нападения во всей лиге на протяжении двух сезонов.

Находилось множество людей, заявлявших, что Панарин хорош лишь благодаря Кейну, но как же они ошибались. После разъединения с Кейном он заиграл даже лучше.

Брэндон Саад даже близко не стоял с Панариным, который является одним из лучших фланговых нападающих во всем мире. В «Коламбусе» он проявил себя настолько круто, что получил семилетний контракт на $ 11.6 миллиона от «Рейнджерс». Это «элита элит».

Панарин — игрок калибра MVP, а они просто взяли и обменяли его. С ним в составе команда точно выходила бы в плей-офф еще два года. Слова Патрика Кейна о том, что больше всего ему нравилось играть с Панариным, говорят о многом.

Это был непростительный для «Чикаго» обмен, который команда, вероятно, никогда не забудет. И эти комментарии Кейна должны послужить толчком для некоторых перемен. Данная сделка была не просто плохой, а худшей.