Цыплаков забросил 3-ю шайбу в сезоне НХЛ

«Айлендерс» отыграли одну шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона».

На 13-й минуте первого периода гол забил российский нападающий Максим Цыплаков. Для него это 3-й гол в сезоне.

Всего в этом регулярном чемпионате 26-летний россиянин набрал 12 (3+9) очков в 23 матчах.