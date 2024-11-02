Цыплаков забросил 2-ю шайбу в сезоне НХЛ

«Айлендерс» вышли вперед в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало».

На 6-й минуте второго периода шайбу забросил российский нападающий Максим Цыплаков. Для него этот гол стал вторым в сезоне.

Всего у 26-летнего россиянина теперь 6 (2+4) очков в регулярном чемпионате-2024/25.