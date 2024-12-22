Цыплаков в матче с «Торонто» забросил седьмую шайбу в сезоне

Форвард «Айлендерс» Максим Цыплаков отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто».

26-летний россиянин забросил шайбу на второй минуте и открыл счет в этой встрече.

На данный момент на счету Цыплакова 19 (7+12) очков в 34 матчах сезона.