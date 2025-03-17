Хоккей
17 марта 2025, 04:45

Цыплаков в матче против «Флориды» забросил восьмую шайбу в сезоне

Сергей Разин
корреспондент

Форвард «Айлендерс» Максим Цыплаков отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды».

26-летний россиянин забросил шайбу на 53-й минуте и сделал счет 2:2.

На данный момент на счету Цыплакова 28 (8+20) очков в 61 матче сезона.

НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
Максим Цыплаков
Популярное видео
«Анахайм» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Динамо» при Козлове и победная серия «Авангарда»
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» уступили «Эдмонтону», Шестеркин отразил 20 бросков

«Айлендерс» победили «Флориду», Цыплаков забил гол
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 41 24 17 51
2 Айлендерс 42 23 19 50
3 Филадельфия 40 21 19 49
4 Вашингтон 42 21 21 48
5 Питтсбург 40 19 21 47
6 Нью-Джерси 41 22 19 46
7 Рейнджерс 43 20 23 45
8 Коламбус 40 18 22 42
Атлантический дивизион И В П О
1 Тампа-Бэй 41 25 16 53
2 Детройт 43 24 19 52
3 Монреаль 41 22 19 50
4 Баффало 40 21 19 46
5 Флорида 40 21 19 45
6 Оттава 40 20 20 45
7 Торонто 41 19 22 45
8 Бостон 41 21 20 44
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 40 31 9 69
2 Даллас 41 25 16 57
3 Миннесота 42 25 17 57
4 Сент-Луис 43 17 26 42
5 Юта 42 19 23 41
6 Нэшвилл 40 18 22 40
7 Чикаго 41 16 25 39
8 Виннипег 40 15 25 34
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Эдмонтон 42 20 22 46
2 Вегас 39 17 22 45
3 Анахайм 41 21 20 45
4 Сиэтл 39 18 21 43
5 Сан-Хосе 41 20 21 43
6 Лос-Анджелес 39 16 23 41
7 Калгари 40 18 22 40
8 Ванкувер 40 16 24 36
Результаты / календарь
22.12
23.12
24.12
28.12
29.12
30.12
31.12
1.01
2.01
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
9.01
4.01 00:05 Сент-Луис – Монреаль 2 : 0
4.01 00:05 Сан-Хосе – Тампа-Бэй 3 : 7
4.01 03:00 Оттава – Виннипег 4 : 2
4.01 03:00 Каролина – Колорадо 3 : 5
4.01 03:00 Айлендерс – Торонто 4 : 3 ОТ
4.01 03:00 Калгари – Нэшвилл - : -
4.01 03:00 Вашингтон – Чикаго 2 : 3 Б
4.01 05:00 Лос-Анджелес – Миннесота - : -
4.01 06:00 Ванкувер – Бостон - : -
4.01 22:00 Даллас – Монреаль - : -
4.01 23:00 Коламбус – Питтсбург - : -
Все результаты / календарь

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
