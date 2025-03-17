Цыплаков в матче против «Флориды» забросил восьмую шайбу в сезоне
Форвард «Айлендерс» Максим Цыплаков отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды».
26-летний россиянин забросил шайбу на 53-й минуте и сделал счет 2:2.
На данный момент на счету Цыплакова 28 (8+20) очков в 61 матче сезона.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|41
|24
|17
|51
|2
|Айлендерс
|42
|23
|19
|50
|3
|Филадельфия
|40
|21
|19
|49
|4
|Вашингтон
|42
|21
|21
|48
|5
|Питтсбург
|40
|19
|21
|47
|6
|Нью-Джерси
|41
|22
|19
|46
|7
|Рейнджерс
|43
|20
|23
|45
|8
|Коламбус
|40
|18
|22
|42
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Тампа-Бэй
|41
|25
|16
|53
|2
|Детройт
|43
|24
|19
|52
|3
|Монреаль
|41
|22
|19
|50
|4
|Баффало
|40
|21
|19
|46
|5
|Флорида
|40
|21
|19
|45
|6
|Оттава
|40
|20
|20
|45
|7
|Торонто
|41
|19
|22
|45
|8
|Бостон
|41
|21
|20
|44
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|40
|31
|9
|69
|2
|Даллас
|41
|25
|16
|57
|3
|Миннесота
|42
|25
|17
|57
|4
|Сент-Луис
|43
|17
|26
|42
|5
|Юта
|42
|19
|23
|41
|6
|Нэшвилл
|40
|18
|22
|40
|7
|Чикаго
|41
|16
|25
|39
|8
|Виннипег
|40
|15
|25
|34
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|42
|20
|22
|46
|2
|Вегас
|39
|17
|22
|45
|3
|Анахайм
|41
|21
|20
|45
|4
|Сиэтл
|39
|18
|21
|43
|5
|Сан-Хосе
|41
|20
|21
|43
|6
|Лос-Анджелес
|39
|16
|23
|41
|7
|Калгари
|40
|18
|22
|40
|8
|Ванкувер
|40
|16
|24
|36
Результаты / календарь
22.12
23.12
24.12
28.12
29.12
30.12
31.12
1.01
2.01
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
9.01
|4.01
|00:05
|Сент-Луис – Монреаль
|2 : 0
|4.01
|00:05
|Сан-Хосе – Тампа-Бэй
|3 : 7
|4.01
|03:00
|Оттава – Виннипег
|4 : 2
|4.01
|03:00
|Каролина – Колорадо
|3 : 5
|4.01
|03:00
|Айлендерс – Торонто
|4 : 3 ОТ
|4.01
|03:00
|Калгари – Нэшвилл
|- : -
|4.01
|03:00
|Вашингтон – Чикаго
|2 : 3 Б
|4.01
|05:00
|Лос-Анджелес – Миннесота
|- : -
|4.01
|06:00
|Ванкувер – Бостон
|- : -
|4.01
|22:00
|Даллас – Монреаль
|- : -
|4.01
|23:00
|Коламбус – Питтсбург
|- : -
