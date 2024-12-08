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Сегодня, 03:54

Цыплаков признан третьей звездой матча с «Каролиной»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Айлендерс» Максим Цыплаков стал третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» (4:3).

26-летний россиянин набрал 3 (1+2) очка. Первой звездой признан форвард «островитян» Жан-Габриэль Пажо, у которого гол и две передачи. Вторая звезда — нападающий Бо Хорват, набравший 2 (1+1) очка.

В текущем сезоне Цыплаков провел 28 матчей, в которых набрал 16 (5+11) очков.

НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Нью-Йорк Айлендерс
Максим Цыплаков
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 26 18 8 38
2 Нью-Джерси 29 18 11 38
3 Каролина 26 17 9 35
4 Рейнджерс 25 14 11 29
5 Филадельфия 27 12 15 28
6 Питтсбург 28 11 17 26
7 Коламбус 26 11 15 25
8 Айлендерс 27 9 18 25
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 26 16 10 34
2 Флорида 27 16 11 34
3 Бостон 29 15 14 33
4 Тампа-Бэй 24 13 11 28
5 Баффало 27 11 16 25
6 Оттава 25 11 14 24
7 Детройт 26 10 16 24
8 Монреаль 26 10 16 23
Центральный дивизион И В П О
1 Миннесота 26 18 8 40
2 Виннипег 27 19 8 38
3 Даллас 26 16 10 32
4 Колорадо 27 14 13 28
5 Сент-Луис 27 13 14 28
6 Юта 26 11 15 26
7 Нэшвилл 27 7 20 20
8 Чикаго 26 8 18 18
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 28 18 10 39
2 Лос-Анджелес 26 15 11 33
3 Ванкувер 25 14 11 32
4 Калгари 27 13 14 31
5 Эдмонтон 26 14 12 30
6 Сиэтл 28 13 15 27
7 Сан-Хосе 29 10 19 25
8 Анахайм 25 10 15 23
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