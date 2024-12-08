Цыплаков признан третьей звездой матча с «Каролиной»

Форвард «Айлендерс» Максим Цыплаков стал третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» (4:3).

26-летний россиянин набрал 3 (1+2) очка. Первой звездой признан форвард «островитян» Жан-Габриэль Пажо, у которого гол и две передачи. Вторая звезда — нападающий Бо Хорват, набравший 2 (1+1) очка.

В текущем сезоне Цыплаков провел 28 матчей, в которых набрал 16 (5+11) очков.