Цыплаков получил травму перед стартом сезона НХЛ

Нападающий «Айлендерс» Максим Цыплаков получил повреждение, сообщает пресс-служба клуба.

Сроки возвращения 27-летнего россиянина не уточняются. Также у «Айлендерс» травмировался капитан команды Андерс Ли, который пропустит 1-2 недели.

Цыплаков выступает за «Айлендерс» с лета 2024 года. В сезоне-2024/25 он набрал 35 (10+25) очков в 77 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В июле клуб продлил соглашение с форвардом еще на два года.

В первом матче нового сезона НХЛ «Айлендерс» на выезде сыграет против «Питтсбурга» 10 октября.