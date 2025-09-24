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Цыплаков получил травму перед стартом сезона НХЛ

Алина Савинова

Нападающий «Айлендерс» Максим Цыплаков получил повреждение, сообщает пресс-служба клуба.

Сроки возвращения 27-летнего россиянина не уточняются. Также у «Айлендерс» травмировался капитан команды Андерс Ли, который пропустит 1-2 недели.

Цыплаков выступает за «Айлендерс» с лета 2024 года. В сезоне-2024/25 он набрал 35 (10+25) очков в 77 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В июле клуб продлил соглашение с форвардом еще на два года.

В первом матче нового сезона НХЛ «Айлендерс» на выезде сыграет против «Питтсбурга» 10 октября.

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НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
Максим Цыплаков
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 8 6 2 13
2 Рейнджерс 9 6 3 12
3 Вашингтон 8 5 3 10
4 Нью-Джерси 8 4 4 8
5 Айлендерс 7 3 4 7
6 Питтсбург 8 3 5 7
7 Коламбус 5 2 3 4
8 Филадельфия 9 0 9 3
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 8 6 2 12
2 Оттава 8 6 2 12
3 Тампа-Бэй 7 5 2 10
4 Флорида 8 4 4 10
5 Баффало 8 4 4 9
6 Торонто 8 3 5 8
7 Монреаль 7 3 4 7
8 Детройт 7 2 5 6
Центральный дивизион И В П О
1 Юта 8 6 2 12
2 Колорадо 8 5 3 11
3 Миннесота 8 5 3 11
4 Виннипег 7 4 3 10
5 Сент-Луис 7 3 4 7
6 Даллас 7 3 4 7
7 Нэшвилл 7 2 5 7
8 Чикаго 8 3 5 6
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 9 7 2 14
2 Эдмонтон 7 5 2 11
3 Сиэтл 8 5 3 11
4 Анахайм 7 4 3 8
5 Сан-Хосе 7 4 3 8
6 Ванкувер 9 2 7 5
7 Лос-Анджелес 5 0 5 2
8 Калгари 7 1 6 2
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23.10
18.10 01:00 Флорида – Сиэтл - : -
18.10 02:00 Чикаго – Даллас - : -
18.10 02:00 Детройт – Сан-Хосе - : -
18.10 02:00 Торонто – Айлендерс - : -
18.10 02:00 Филадельфия – Оттава - : -
18.10 02:00 Монреаль – Баффало - : -
18.10 02:00 Коламбус – Рейнджерс - : -
18.10 03:00 Нэшвилл – Сент-Луис - : -
18.10 04:00 Лос-Анджелес – Бостон - : -
18.10 05:00 Юта – Эдмонтон - : -
18.10 05:00 Вегас – Питтсбург - : -
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