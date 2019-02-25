Цуккарелло в дебютном матче за "Даллас" получил травму и вылетел на четыре недели

Нападающий "Далласа" Матс Цуккарелло дебютировал за "Старз" в игре регулярного чемпионата НХЛ против "Чикаго". Он провел на площадке 13 минут 55 секунд, забросил шайбу и сделал результативную передачу.

В конце второго периода Цуккарелло получил травму, блокируя бросок Коннора Мерфи. Ожидается, что из-за повреждения он пропустит четыре недели.

Швейцарец стал игроком "Далласа" в субботу. Он был обменян из "Рейнджерс", за который выступал на протяжении семи сезонов.