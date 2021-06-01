Цуккарелло тепло попрощался с Капризовым на время межсезонья
19:38
Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов на время межсезонья в НХЛ вернется в Россию. Игрок заявил, что соскучился по родным, пишет The Athletic.
Партнер по «Миннесоте» Матс Цуккарелло тепло попрощался с Капризовым.
По итогам регулярного чемпионата россиянин стал лучшим бомбардиром и снайпером команды, набрав 51 очко (27+24) за 55 матчей, побив рекорды клуба среди новичков по заброшенным шайбам, передачам и очкам.
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