Цуккарелло раскритиковал то, как в «Рейнджерс» относятся к Лундквисту

Бывший нападающий «Рейнджерс» Матс Цуккарелло, который теперь выступает за «Даллас», раскритиковал отношение своего бывшего клуба к голкиперу Хенрику Лундквисту, который потерял место первого номера команды из Нью-Йорка.

— Это просто неуважение, — цитирует Цуккарелло VG. — Да, Хенрик не молодеет. Да, в клубе есть другие хорошие вратари. Но ему могли бы хотя бы дать шанс сыграть в тех матчах, которые пропускал Шестеркин.

Просто уму непостижимо, что к Хенрику так относятся. Кто мог представить, что такое произойдет? Никто.

Лунквист с 2005 года выступает за «Рейнджерс» и провел в команде из Нью-Йорка всю свою карьеру в НХЛ. В нынешнем сезоне 38-летний швед принял участие в 30 матчах регулярного чемпионата, в которых пропускал в среднем 3,16 шайбы и отражал 90,5 процента бросков.