Цуккарелло пропустит месяц из-за перелома руки

Форвард "Далласа" Матс Цуккарелло пропустит ближайший месяц регулярного чемпионата из-за перелома руки, сообщает официальный Твиттер "звезд".

Нападающий получил травму в своем первом матче после обмена из "Рейнджерс". Неудачной для него стала игра с "Чикаго". Он сломал руку в конце второго периода, блокировав бросок Коннора Мерфи. До того момента Цуккарелло забил гол и отдал одну результативную передачу.

31-летний Цуккарелло пришел из "Рейнджерс" в обмен на право выбора во втором раунде драфта-2019 и условный выбор в третьем раунде драфта-2020.