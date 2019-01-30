Columbus Dispatch: "Если Панарин хочет уйти, ему нужно сказать это, а он прячется"

Журналист издания The Columbus Dispatch Майкл Эрейс считает, что Артемий Панарин должен заявить об уходе из "Коламбуса", а не откладывать решение вопроса с контрактом на лето.

– Команда заслуживает лучшего отношения со стороны Панарина – я имею в виду отношения вне льда. Если у него есть уважение к городу или болельщикам, ему нужно перестать относиться подобным образом. Если он хочет уйти – нужно прийти и сказать это, а "синие мундиры" должны его обменять. Вместо этого Панарин прячется за спину своего агента Мильштейна, защищаясь языковым барьером, который во многом кажется искусственным. Это сродни ребячеству.

Панарин не хочет разговаривать с "мундирами". Хорошо. Семь месяцев назад он "не был готов рассматривать этот вопрос на данный момент". Эти слова снова пришли через его агента. Четыре месяца назад он заявил, что любит фанатов "Коламбуса", а фанаты любят его, но ему нужно время, чтобы принять "правильное решение о контракте".

Он готов отказаться от бесплатной водки на всю оставшуюся жизнь – в прямом и переносном смысле. Он хочет жить где-то еще. Хорошо, нет проблем – просто внятно скажи это вслух. Просто скажи: "Я хочу перейти в другую команду". Нет проблем, "Коламбус" это примет. То же самое касается Бобровского, который загадывает загадки о своем будущем.

В текущем сезоне Артемий Панарин сыграл 46 матчей, в которых забросил 19 шайб и сделал 34 результативные передачи.

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