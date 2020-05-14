Защитник «Колорадо» Никита Задоров рассказал о правилах карантина в Денвере, а также поделился мнением о постепенном выходе из самоизоляци после пандемии коронавируса.

— Штат Колорадо и город Денвер были среди лидеров по числу заболевших в Америке. Как вы ходили в магазин и как защищали себя от болезни?

— 80 процентов магазинов перед входом бесплатно раздают маски тем посетителям, у которых их нет. Это сделано, чтобы ты не наплевал случайно на продукты, если ты больной. В некоторые дни или часы в магазинах могут обслуживаться только люди 55+. Это сделано, чтобы они не контактировали с молодыми. Сам я одеваю маску и делаю это, чтобы не заразить кого-то другого в случае, если не дай бог я переношу вирус.

Да, в Денвере были вспышки, народ потихоньку стал выбираться, на дорогах даже были пробки. Сейчас, думаю, все в норме и количество заболевших стало снижаться. Колорадо вообще очень спортивный штат. Все любят сходить погулять, покататься на велосипеде, скейте. В парках было много народу с начала карантина.

— Нет опасения, что вы начнете турнир, кто-нибудь поймает вирус, и снова все остановят?

— Да, есть. Начнется плей-офф, к тебе приедут родители, которые захотят его посмотреть. Кто-то заболеет, будут летальные исходы... Это будет тяжело. Может быть, в городах специально все открывают, чтобы уже все переболели. Футбол уже возобновляет чемпионаты. Чуть-чуть сыкотно, но будем доверять.(Михаил Зислис, Алексей Шевченко)

Полностью интервью с Задоровым читайте здесь