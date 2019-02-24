Чудо-гол Малкина не спас "Питтсбург" от поражения в игре с "Филадельфией"

"Филадельфия" обыграла "Питтсбург" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 4:3 в овертайме. Встреча состоялась на открытом воздухе на "Линкольн Файненшел Филд" Победная шайба на счету нападающего Клода Жиру.

Защитни "Флайерз" Иван Проворов провел на льду 24 минуты 37 секунд и завершил игру с показателем "-2".

Форвард "Пингвинз" Евгений Малкин​ отыграл 17 минут 17 секунд и набрал показатель "+1". Он забросил третью шайбу "Питтсбурга" в этой встрече. Россиянин нанес бросок по воротам, который парировал голкипер "Флайерз" Брайан Эллиотт. Шайба перелетела через вратаря и от его конька отлетела в сетку.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Филадельфия" - "Питтсбург" - 4:3 ОТ (1:1, 0:1, 2:1, 1:0)

Голы: Кросби - 26 (Летанг), 7:59 - 0:1. Кутюрье - 25 (Линдблум, Ворачек), 12:06 - 1:1. Шульц - 1 (Кросби, Хернквист), 30:01 - 1:2. Малкин - 19 (Кессел, Астон-Ризе), 46:29 - 1:3. ван Римсдайк - 16 (бол., Ворачек, Жиру), 56:56 - 2:3. Ворачек - 16 (Кутюрье), 59:40 - 3:3. Жиру - 18 (Патрик, Санхейм), 61:59 - 4:3.

Вратари: Эллиотт (56:07 - 56:56, 58:07 - 58:17, 58:25 - 59:40) - Мюррей.

Штраф: 6 - 10.

Броски: 37 (8+9+18+2) - 43 (18+12+10+3).

Наши: Проворов (24.37/2/-2) - Малкин (17.17/6/+1).

24 февраля. Филадельфия. Lincoln Financial Field.