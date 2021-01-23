«Что я сделал не так?» Бывший хоккеист сборной России объяснил, почему вышел на Матч звезд НХЛ с украинским флагом

Бывший защитник сборной России Алексей Житник вспомнил Матч звезд НХЛ 2002 года, который вызвал споры у российских и украинских болельщиков.

— Несмотря на выступления за сборную России, на Матч всех звезд НХЛ вы выходили с украинским флагом. Были какие-то недопонимания с болельщиками обеих стран?

— Я родился в Украине. Являюсь уроженцем Киева. У меня здесь родственники и друзья. Тогда на матчах звезд многие выходили с флагами стран, где родились. Что я сделал не так? Любители скандалов просто решили политически подогреть ситуацию. Из спорта все это нужно убирать. Слишком он стал политизированным. Все это вредит как самому спорту, так и болельщикам.

— Недавно Андрей Шевченко и Федор Смолов опубликовали совместную фотографию. Отношения между россиянами и украинцами стали теплее?

— Я всегда общаюсь только с адекватными людьми. У меня нет проблем с национальностями. Если человек занимает агрессивную позицию, то мне с ним не о чем говорить.

(Андрей Жданюк)

Полностью интервью Алексея Житника читайте здесь