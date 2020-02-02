Что творит Самсонов! Тройной сэйв русского вратаря «Вашингтона» в матче с «Питтсбургом»
21:56
Вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов совершил несколько спасений подряд в начале второго периода матча регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга» при счете 2:1 в пользу «Пингвинов».
Для 22-летнего россиянина это 18-й выход с первых минут (из 21 матча). Самсонов одержал 16 побед при 3 поражениях (1 — в овертайме) при коэффициенте надежности 92,5 процента.
«Вашингтон» — «Питтсбург». Live!
an outstanding flurry of saves by Samsonov ? pic.twitter.com/SW6XZyY61m— NBC Sports Capitals (@NBCSCapitals) February 2, 2020
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