Что случилось с Овечкиным? «Вашингтон» пропустил шайбу после нелепого падения Александра Великого

«Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ встречается с «Вашингтоном».

На 24-й минуте встречи «Сэйбрз» смогли забросить шайбу и сократить отставание от «Кэпиталз». Коди Икин перехватил шайбу после падения Александра Овечкина в своей зоне и беспрепятственно нанес удар по воротам.

Отметим, через 5 минут Овечкин сделал счет 3:1 и сравнялся с Бреттом Халлом в списке лучших снайперов лиги.