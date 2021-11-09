Что случилось с Овечкиным? «Вашингтон» пропустил шайбу после нелепого падения Александра Великого
«Вашингтон» пропустил шайбу в матче с «Баффало» после нелепого падения Овечкина
04:41
«Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ встречается с «Вашингтоном».
На 24-й минуте встречи «Сэйбрз» смогли забросить шайбу и сократить отставание от «Кэпиталз». Коди Икин перехватил шайбу после падения Александра Овечкина в своей зоне и беспрепятственно нанес удар по воротам.
Отметим, через 5 минут Овечкин сделал счет 3:1 и сравнялся с Бреттом Халлом в списке лучших снайперов лиги.
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