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Что случилось с Овечкиным? «Вашингтон» пропустил шайбу после нелепого падения Александра Великого

«Вашингтон» пропустил шайбу в матче с «Баффало» после нелепого падения Овечкина
04:41

«Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ встречается с «Вашингтоном».

На 24-й минуте встречи «Сэйбрз» смогли забросить шайбу и сократить отставание от «Кэпиталз». Коди Икин перехватил шайбу после падения Александра Овечкина в своей зоне и беспрепятственно нанес удар по воротам.

Отметим, через 5 минут Овечкин сделал счет 3:1 и сравнялся с Бреттом Халлом в списке лучших снайперов лиги.

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Сергей Разин все материалы автора
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