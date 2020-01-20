Что общего у Знарка и главного тренера «Коламбуса»? Рассказывает Гавриков

Защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков дал большое интервью, в котором в числе прочего отметил, что главный тренер команды Джон Торторелла — крайне эмоциональный человек.

— Как у вас сложился контакт с Тортореллой? Все о нем говорят как о человеке достаточно эксцентричном, способном напихать игроку при всех по полной программе. Но при этом незлопамятном.

— Все так и есть. Импульсивный, открытый, эмоциональный, не стесняется на игрока выругаться. Также однажды и со мной было. Пропустили гол. Он сначала накричал меня, что я был не прав — в более жесткой форме. Но в первом же техническом перерыве подошел ко мне с планшетом и показал, что, по его мнению, я сделал не так. Я не согласился и со своей стороны объяснил, как видел ситуацию с площадки и почему принял такое решение. Тренер меня понял и похлопал по плечу. А после игры, улыбаясь, подошел ко мне со словами: «Все в порядке».

Это игра, эмоции. Для меня лучше, когда тренер горит игрой, показывает это и дает тем самым импульс всей команде, а не стоит сзади и молчит, и ты не понимаешь, что происходит. Торторелла заряжает команду эмоциями — и, считаю, это плюс.

— У Сергея Бобровского то же самое было. Более того, они могли накричать друг на друга при всех, и Торторелла не затаивал на него обиду.

— Так об этом я и хотел сказать! Этот переход с крика на улыбку — Тортс ничего не держит в себе, когда ты ему что-то сказал. Как в случае со мной — я же ему тоже ответил. Он же не решил, что я такой плохой, первый сезон играю в НХЛ и имею наглость тренеру перечить.

Слушая тебя, он хочет понять, что ты пытаешься ему сказать, и потом это анализирует. Если он не прав, если сделал что-то за гранью дозволенного — подойдет, извинится и признает. Считаю, что это и есть уважение к игроку. Никто не думает, что когда-то кому-то сказал. Если он прямо сейчас считает что-то нужным игроку высказать — сделает это. И никогда не будет держать камня за пазухой.

— Есть что-то общее в этом плане между ним и Знарком?

— Да. Олег Валерьевич в этом плане такой же. Мне это импонирует. Никогда не думаешь, что тренер на тебя за что-то затаил. Сегодня друг другу все высказали — и все. Завтра придете, пожмете друг другу руки, и все будет хорошо. Хотя с обратными примерами в своей карьере я пока, слава богу, не сталкивался. (Игорь Рабинер)

Полностью интервью Гаврикова здесь