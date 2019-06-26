"Что день грядущий нам готовит..." Загадочное сообщение в Инстаграме Бобровского

Российский вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский опубликовал новую фотографию в Инстаграме.

- Что день грядущий нам готовит, - написал хоккеист в Инстаграме.

Ранее сообщалось, что вратарь провел переговоры с представителями "Флориды", а теперь летит в Нью-Йорк, где у него намечены встречи с руководителями "Рейнджерс" и "Айлендерс".

30-летний Бобровский в прошедшем сезоне провел 62 матча за "Коламбус" в регулярном чемпионате и 10 - в плей-офф. В среднем за матч он пропускал 2,58 и 2,41 шайбы, соответственно.

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