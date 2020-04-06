Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин в прямом эфире в Instagram рассказал о том, что думает о самоизоляции во время пандемии коронавируса.

— Хорошо, что и мы, и Бобровские купили свои дома? — сказал Панарин. — Я не представляю, как проходить через все это в квартире. Здесь хотя бы можно выйти на улицу. А если представить, что было бы, если бы не было интернета и телефонов... Что делать вообще? Книги читать? А тем, кто не умеет?

По последним данным, в мире коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 1 324 907 человек, умерших — 72 638, выздоровевших — 275 832.

По данным Роспотребнадзора на 6 апреля, в России зарегистрированы 6 343 случая коронавируса, 47 летальных исходов, выздоровели 406 человек.