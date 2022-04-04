Член Зала славы Майк Босси находится на последней стадии рака легких

Член Зала хоккейной славы и «Айлендерс» Майк Босси, звезда династии НХЛ начала 80-х, находится на последней стадии рака легких, сообщает Newsday.

65-летний Босси еще в октябре прошлого года объявил, что у него диагностирован рак.

Он находится на паллиативном лечении, которое предоставляется тем, кто находится на последней стадии, и был отправлен домой, чтобы провести последние дни со своей семьей.

Босси помог «Айлендерс» выиграть Кубок Стэнли четыре раза подряд, начиная с 1980 года. Уроженец Монреаля забил 573 гола и набрал 1126 (573+553) очков за 10 сезонов.

Босси выиграл трофей «Колдер Трофи» как лучший новичок НХЛ в 1978 году и «Конн Смайт Трофи» как лучший игрок лиги в 1982 году. Он также был награжден трофеем «Леди Бинг Трофи» как образец честной спортивной борьбы и джентльменского поведения в 1983, 1984 и 1986 годах. Босси был введен в Зал хоккейной славы в 1991 году.