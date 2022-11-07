Член Зала хоккейной славы США Макнаб умер в возрасте 70 лет
Бывший форвард сборной США Питер Макнаб скончался в возрасте 70 лет, сообщается на официальном сайте НХЛ.
Макнаб последние 14 лет работал комментатором-экспертом на матчах «Колорадо». В 2021 году у него диагностировали рак.
Макнаб играл за «Баффало», «Бостон», «Ванкувер» и «Нью-Джерси». В 2021 году он был введен в Зал хоккейной славы США.
The Altitude and KSE family are saddened to announce the passing of our friend, Peter McNab. Our hearts go out to his family and friends, and the McNab family asks for privacy during this unimaginably difficult time. pic.twitter.com/fdnQ9zD1dL— AltitudeTV (@AltitudeTV) November 6, 2022
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|12
|9
|3
|18
|2
|Каролина
|11
|8
|3
|17
|3
|Филадельфия
|11
|6
|5
|14
|4
|Айлендерс
|12
|7
|5
|14
|5
|Рейнджерс
|12
|6
|6
|14
|6
|Вашингтон
|13
|5
|8
|12
|7
|Питтсбург
|12
|4
|8
|10
|8
|Коламбус
|12
|3
|9
|6
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|12
|10
|2
|20
|2
|Тампа-Бэй
|12
|7
|5
|15
|3
|Детройт
|11
|6
|5
|14
|4
|Баффало
|12
|7
|5
|14
|5
|Торонто
|12
|6
|6
|14
|6
|Флорида
|12
|6
|6
|13
|7
|Монреаль
|12
|5
|7
|11
|8
|Оттава
|11
|4
|7
|8
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|12
|8
|4
|17
|2
|Виннипег
|11
|7
|4
|15
|3
|Колорадо
|11
|6
|5
|13
|4
|Чикаго
|12
|5
|7
|12
|5
|Миннесота
|11
|5
|6
|11
|6
|Нэшвилл
|12
|5
|7
|11
|7
|Аризона
|11
|4
|7
|9
|8
|Сент-Луис
|9
|3
|6
|6
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|13
|11
|2
|22
|2
|Сиэтл
|13
|7
|6
|16
|3
|Лос-Анджелес
|14
|7
|7
|15
|4
|Эдмонтон
|12
|7
|5
|14
|5
|Калгари
|10
|5
|5
|11
|6
|Ванкувер
|12
|3
|9
|9
|7
|Анахайм
|12
|4
|8
|9
|8
|Сан-Хосе
|14
|3
|11
|9
|7.11
|01:00
|
Каролина – Торонто
|- : -
|7.11
|01:00
|
Рейнджерс – Детройт
|- : -
|7.11
|05:00
|
Анахайм – Флорида
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|12
|25
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|12
|23
|
|
Эрик Карлссон
Сан-Хосе
|14
|19
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|12
|12
|
|
Эрик Карлссон
Сан-Хосе
|14
|10
|
|
Габриэль Виларди
Лос-Анджелес
|14
|9
|И
|КН
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|7
|1.40
|
|
Вилле Хуссо
Детройт
|7
|1.86
|
|
Картер Харт
Филадельфия
|8
|1.97