Член Зала хоккейной славы США Макнаб умер в возрасте 70 лет

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Бывший форвард сборной США Питер Макнаб скончался в возрасте 70 лет, сообщается на официальном сайте НХЛ.

Макнаб последние 14 лет работал комментатором-экспертом на матчах «Колорадо». В 2021 году у него диагностировали рак.

Макнаб играл за «Баффало», «Бостон», «Ванкувер» и «Нью-Джерси». В 2021 году он был введен в Зал хоккейной славы США.