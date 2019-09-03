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Член «Тройного золотого клуба» Крунвалль завершил карьеру

17:54
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Защитник «Детройта» Никлас Крунвалль объявил о завершении карьеры. 28-летний швед получит должность в структуре «Ред Уингз», сообщает официальный сайт «Красных крыльев».

Крунвалль всю карьеру в НХЛ провел в «Детройте», дебютировав за команду в 2003 году. Всего в НХЛ защитник сыграл 953 матча, заработав 432 (83+349) очка и 564 штрафных минуты.

Крунвалль — член «Тройного золотого клуба»: он выигрывал Олимпиаду (2006 год), Кубок Стэнли (2008) и чемпионат мира (2006).

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