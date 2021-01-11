Член «Тройного золотого клуба» Боумистер завершил карьеру

Член «Тройного золотого клуба» Джей Боумистер заявил, что завершил карьеру.

По ходу прошлого сезона он перенес сердечный приступ. Игроку была проведена успешная операция, во время которой ему был установлен имплантируемый кардиовертер-дифибриллятор.

«Как только все это случилось, я понял, что моя карьера завершена», — цитирует Боумистера The Athletic.

37-летний Боумистер — олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира в составе сборной Канады. Вместе с «Сент-Луисом» он стал обладателем Кубка Стэнли.