Чистяков заявил, что Овечкин хочет сыграть на Олимпиаде-2026

Представитель нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина Глеб Чистяков, заявил что его клиент хочет сыграть на Олимпиаде-2026 в составе сборной России.

«Саша всегда хочет быть в джерси сборной России, это точно. Но будем ли мы на Олимпиаде... Пока здесь больше вопросов. Поэтому можно только руками развести, что там с Олимпиадой будет», — цитирует Чистякова Telegram-канал команды Овечкина.

Решение о допуске сборной России на Олимпиаду-2026 будет принято на Конгрессе Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ), который пройдет 2-4 февраля.

В составе сборной капитан «Кэпиталз» является трехкратным чемпионом мира (2008, 2012, 2014).

Овечкин идет на втором месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (875 шайб). Для того чтобы побить рекорд Гретцки (894), форварду осталось забросить 20 шайб.