Чинахова внесли в список травмированных «Питтсбурга»

Российский нападающий «Питтсбурга» Егор Чинахов внесен в список травмированных игроков, сообщает пресс-служба клуба НХЛ.

Характер повреждения 25-летнего хоккеиста не раскрывается. 24 ноября россиянин пропустил тренировку. Первоначально в клубе объяснили его отсутствие дополнительным днем отдыха.

На следующий день Чинахов досрочно покинул утреннюю раскатку и не сыграл против «Калгари» (3:6). Повторное обследование форвард пройдет на следующей неделе.

Россиянин пропустит как минимум два ближайших матча «Питтсбурга» — против «Баффало» (28 ноября) и «Торонто» (29 ноября).

Чинахов второй раз в нынешнем сезоне попал в список травмированных. В октябре он не играл из-за повреждения нижней части тела, полученного на тренировке. Форвард вернулся в состав 29 октября.

В сезоне-2026/27 Чинахов провел 19 матчей и набрал 7 (3+4) очков. Всего на его счету 266 встреч в регулярных чемпионатах НХЛ и 120 (58+62) очков.