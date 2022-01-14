Чинахов забросил третью шайбу в сезоне. Видео

«Коламбус» увеличил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины». Голом отметился российский нападающий Егор Чинахов.

Для 20-летнего россиянина эта заброшенная шайба стала третьей в этом сезоне.